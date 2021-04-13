В Югре провели акцию «Время быть здоровым» Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики объединил медицинские организации Нижневартовска для проведения профилактической акции «Время быть здоровым». Акция проводилась в торговом центре для всех желающих. Медики обследовали жителей, измеряли уровень сахара и холестерина в крови. Через «площадку лабораторных исследований» прошло более 50 вартовчан. Они получили советы по питанию, а некоторые обратившиеся показали высокие значения, им рекомендовали консультации к врача-терапевта. Кроме того, в рамках акции работали и другие площадки здоровья: бариатрический комплекс от Нижневартовской окружной больницы (измерение индекса массы тела, консультации по питанию, измерение артериального давления), экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию от филиала «Центр СПИД» и другие. Волонтёры местного отделения «Страна без наркотиков» рассказывали о зависимостях и делились контактами антинаркотических организаций.

Специалисты советуют обследоваться и беречь своё здоровье, ведь это важная составляющая жизни каждого современного человека. Адресная и своевременная профилактика формирует большие шансы не заболеть социально опасными, инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Медработники и волонтёры напомнили югорчанам о необходимости следить за своим здоровьем и рассказали о полезных практиках ведения ЗОЖ.