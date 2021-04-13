У Югорчанина нашли больше грамма сильнодействующего наркотика Фото: ОМВД России по Советскому району

В Советском районе задержали 44-летнего местного жителя, у которого нашли свёрток с подозрительным веществом. Как оказалось вещество светлого цвета, согласно экспертному исследованию, содержит в своём составе смесь наркотических синтетических средств N-метилэфедрона и «A-PVP» (Скорость), массой 1,08 грамма, что является крупным размером.

Как признался сам мужчина, наркотики он купил для себя, через интернет. Деньги за товар он перевёл через терминал оплаты на представленный продавцом счет.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Раньше подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции и осужден за совершение похожих преступлений.