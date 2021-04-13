Спасатели Нижневартовска стали победителями этапа соревнований «Человеческий фактор» Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В региональном этапе соревнований среди спасателей, а также студентов профильных вузов по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» приняли участие 16 команд из Югры.

Во время соревнований спасателям предстояло выполнить три задания. Команды продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшим. А также прошли тестирование в режиме видеоконференцсвязи, где отвечали на вопросы по оказанию психологической поддержки. А в заключительном этапе решали ситуационную задачу, в которой специалистам предлагалась какая-либо экстренная ситуация, а команда должна выбирала модель своих действий и объясняла способы оказания психологической помощи людям с острой стрессовой реакцией.

- Умение оказать первую помощь и психологическую поддержку, человеку во время ликвидации ЧС – это работа, требующая высокого уровня подготовки специалистов. При оказании первой помощи специалист должен четко знать, что делает, иначе ситуацию можно только усугубить - прокомментировала психолог Главного управления Злата Архипова.

По итогам соревнований наибольшее количество баллов набрала команда 5 пожарно-спасательного отряда из Нижневартовска, которой предстоит представлять Югру и Уральский федеральный округ на заключительном этапе соревнований в Москве.