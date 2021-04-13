На Ямале рыбаки нашли скопление водорослей и перепутали их с нефтью

Ямальские рыбаки перепутали нефть с водорослями Фото предоставлено КП

На просторах интернета появилось видео, снятое рыбаками поселка Сеяхи, на котором видно, как вместе с сетью из лунки в Обской губе выплескивается жидкость, по виду напоминающая нефть. Автор ролика посчитал, что подо льдом могло находиться «черное золото». Однако его предположение оказалось ошибочным, добытая субстанция – всего лишь скопление органики, принесенное течением из мелких притоков.

- Мы такое явление лет 5 назад наблюдали каждый год, рыбаки делали фото. Судя по видео – это концентрация органических соединений, водорослей. Такое происходит в очень холодные зимы. Когда лед уже начинает таять, усиливаются подпорные воды, так мы их называем, и скопление органики из мелких соров врывается в Обскую губу. Рыбаки бурят лунки и через них жижа выплескивается наружу. Ничего катастрофичного в этом нет, обычные законы природы. Если бы это были нефтепродукты, то, как минимум, был бы соответствующий запах, которого нет, –рассказал директор новопортовского рыбзавода Сергей Юсько.

За последние годы зима на северной части полуострова Ямал была не такой морозной, именно поэтому явление, о котором знают все опытные рыбаки, не наблюдалось. Несмотря на это, сегодня для проверки в Сеяху вылетела специальная комиссия. Специалисты осмотрят лунки, где была обнаружена субстанция, и возьмут пробы для анализа, сообщает паблик «Подслушано в Сеяхе».