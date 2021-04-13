Югорские сотрудники Росгвардии оценили строевую подготовку юных югорчан Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

В Сургуте и Ханты-Мансийске сотрудники Росгвардии оценили строевую подготовку юных югорчан. Сотрудники сургутского ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО - Югре во главе с командиром полковником полиции оценили учащихся 4 классов Лицея №1. Смотр начался с приветствия каждой команды и рапорта их командиров.

- Ребята показали качественную строевую подготовку, дисциплину и единообразную форму, а также сплоченность команд, – сказал командир ОМОН города Сургута полковник полиции Евгений Дерягин.

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония награждения конкурса строя и песни «Статен в строю – силен в бою» местного отделения военно-патриотического движения «Юнармии». В мероприятии принял участие заместитель начальника территориального управления Росгвардии подполковник Алексей Мигуцкий.