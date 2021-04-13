Кража велосипеда, колонки и телефона: за сутки в Югре зарегистрировано 46 преступлений Фото: pixabay.com

В Когалыме против 24-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу компрессора и велосипеда на общую сумму 55 тысяч рублей. Во время допроса молодой человек сознался в преступлении и рассказал, что в ночное время, находясь на строящейся площадке, сорвал навесной замок с вагончика и забрал себе чужое имущество, которое позже вернул владельцу.

В Нижневартовске сотрудники полиции задержали похитителя портативной колонки. Им оказался 30-летний местный неоднократно судимый мужчина. Он решил подзаработать, находясь в чужой квартире, присмотрел для себя колонку, стоимостью около 9 тысяч рублей. После кражи он сдал похищенное в ломбард, а теперь под подпиской о невыезде дожидается заслуженного наказания.

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 46 преступлений, по горячим следам раскрыто 27. Кроме того, за сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Лангепасе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Ранее судимый мужчина, находясь в одной из квартир по улице Солнечная, украл сотовый телефон, стоимостью 8 тысяч рублей.