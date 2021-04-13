Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 апреля 2021 года увеличилось на 51 человека Фото: pixabay.com

В Югре продолжают появляться новые случаи заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 51 случай коронавирусной инфекции в в 10 муниципалитетах. С марта прошлого года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 55 032 случаев COVID-19.

По клинической картине: га момент выявления у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 диагностирована пневмония, 3 человека болели ковидом бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 205 югорчан, сняты с наблюдения – 205 104 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 487 человек, всего прошли обследование 1 572 326 жителей Югры.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 15; Сургуте – 10; Нефтеюганском районе – 7 и Нижневартовске – 6.

Также коронавирус зафиксирован за день: в Урае – 4; Югорске – 3; Нефтеюганске – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Когалыме – 1; Октябрьском районе – 1.

Состояние 40 пациентов остаётся тяжелым, 26 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 787 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 88 человек, за весь период пандемии вылечились от CОVID-19 53 595 югорчан.