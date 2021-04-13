Мужчина решил купить автомобиль из Нижневартовска, но попался на афериста Фото: pixabay.com

В полицию Нижневартовска обратился 45-летний житель Владивостока и рассказал, что выбрал автомобиль в интернете и созвонился с продавцом. Они договорились о предоплате в сумме 25 тысяч рублей. После этого потерпевший купил авиабилеты до Нижневартовска.

Уже в аэропорту мужчине позвонил продавец и сказал, что у него финансовые трудности в бизнесе и ему срочно нужны 210 тысяч рублей в качестве предоплаты. Пострадавший согласился и перевёл деньги. Примерно через час автовладелец позвонил вновь и сказал, что ему необходимы ещё 300 тысяч рублей. Горе-покупатель перевёл и эту сумму. В третий раз аферист позвонил и сообщил, что один платеж не прошёл и необходимо перевести 500 тысяч рублей. После перечисления мошенник поблагодарил за переведённые деньги и сообщил о месте встречи, но в указанное место так и не явился и на связь больше не выходил. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают югорчан быть бдительными, осторожными и ни в коем случае не передавать деньги незнакомцам, не сообщать им номера своих банковских карт и пароли.