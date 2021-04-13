Погода в Югре на 13 апреля 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 13 апреля: Днём температура воздуха+6,+11°С, на юго-западе округа до +16°С, в северных и восточных районах 0,+5°С. Ночью +2, -3 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 7 – 12 м/с, днём местами порывы 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +9, +11°С, ночью +1, -1 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 7 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём +7 °С, ночью +4 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 4-8 м/с.

В Нижневартовске: Днём +7 °С, ночью +2 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 4-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +8 °С, ночью +5 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 5-7 м/с.

В Когалыме: Днём +5 °С, ночью +1 °С, ночью снег, облачно с прояснениями, ветер западный 3-7 м/с.