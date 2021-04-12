Ревнивый сургутянин из-за ревности спалил четыре иномарки Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте одновременно загорелись сразу несколько автомобилей, припаркованных возле жилого дома по улице Привокзальная.

Сотрудники полиции выяснили, что кто-то поджёг два автомобиля, пламя от которых перекинулось на соседние машины. В результате возгорания три иномарки сгорели полностью и восстановлению не подлежат, четвёртому автомобилю требуется дорогостоящий ремонт. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей.

Оперативники нашли предполагаемого поджигателя, которым оказался 47-летний местный житель. Он признался в преступлении и рассказал, что причиной данного поступка стала ревность. Мужчина таким образом решил отомстить новому другу своей возлюбленной. При этом он сбирался поджечь только автомобиль соперника, однако, подпалив машину, понял, что перепутал транспортные средства, и решил совершить второй поджог.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ревнивый мужчина находится под подпиской о невыезде и дожидается заслуженного наказания.