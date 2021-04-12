В Югре автомобиль без водителя протаранил дверь торгового центра Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском в выходные произошел инцидент. Мужчина припарковал свой автомобиль около торгового центра и отправился за покупками. Как сообщают в полиции, машина стояла на первой передаче, а когда автовладелец дистанционно запустил двигатель для прогрева, автомобиль начал движение. Машина остановилась только тогда, когда протаранила одну из входных дверей торгово-развлекательного центра «Оазис Плаза».

Никто не пострадал, но автовладелец привлечен к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Мы писали ранее, что в Нижневартовске буксируемый автомобиль выехал на встречку и стал причиной ДТП. В результате аварии водители получили травмы. А также, как произошло смертельное ДТП в Нижневартовском районе, там грузовик перевернулся в кювет, в результате пассажир скончался на месте происшествия, а сам водитель получил травмы.