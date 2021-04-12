Для школьников Лангепаса организовали антинаркотический семинар Фото: ОМВД России по г. Лангепасу

В Лангепасе проходит антинаркотический семинар для воспитанников всех школ города, он проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2021». Мероприятие организовано по инициативе Общественного совета при городском ОМВД. Задача семинара - предупреждение наркомании среди подростков и выявление случаев их вовлечения в преступления.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали об ответственности за употребление, хранение и распространение запрещённых веществ, предостерегли ребят от совершения необдуманных поступков, результатом которых может стать крах всей жизни и тяжелая зависимость, осуждение окружающих. Полицейские включили для подростков фильмы о вреде употребления наркотиков, рассказали, как научиться говорить «нет» вредным привычкам и давать отпор злоумышленникам, склоняющим к употреблению запрещенных веществ.

Ребята активно участвовали в беседах, а в завершение поблагодарили за познавательную информацию. По мнению педагогов и общественников, такие профилактические акции помогают повысить уровень правовой культуры у подрастающего поколения и формировать ответственность за свои поступки.