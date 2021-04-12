Югорчанин украл беговую дорожку в спорт клубе у своей бывшей Фото: pixabay.com

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 129 преступлений, по горячим следам раскрыто 90.

В дежурную часть Мегиона обратилась местная жительница с заявлением о хищении. Она рассказала, что на днях у неё из квартиры пропали зимние сапоги и ювелирные украшения, общей стоимостью 28 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемую, которой оказалась неоднократно судимая 34-летняя женщина. Югорчанка созналась в преступлении, обувь вернула, а вот украшения она выбросила, подумала, что бижутерия, которая ей не понадобится.

В Нягани 21-летний молодой человек решил необычным способом отомстить своей бывшей. Во время посещения спорт клуба, владелицей которого как раз является его пассия, югорчанин украл беговую дорожку стоимостью 40 тысяч рублей.

В выходные полицейские Югорска задержали 16-летнего гонщика. На угон молодой человек решился ранним утром, увидел во дворе в припаркованном авто «Дэу Нексия» ключи и рискнул. Но поездка не задалась, проехав пару десятков километров, он попал в ДТП. Юноша признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

В выходные дни раскрыто 7 ранее зарегистрированных преступлений. В Ханты-Мансийске полицейские задержали девушку, которая совершила необычное хищение. 28-летняя уроженка Кондинского района, находясь в одном из торговых центров окружной столицы решила украсть бритвенные станки и кассеты, краску для волос, мужские носки, общей стоимостью 20 тысяч рублей. Во время обыска похищенное забрали, а югорчанка признала свою вину.