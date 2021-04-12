В Нягани начали вакцинацию и медицинские обследования призывников Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Для призывников Нягани проводится вакцинация от ряда заболеваний, включая COVID-19. По Национальному календарю прививок, для призывников обязательна иммунизация против менингококковой и пневмококковой инфекций, ветряной оспы и коронавирусной инфекции. На сегодняшний день приобретено достаточное количество доз необходимых препаратов.

Медицинское обследование молодых людей, вступающих в ряды вооруженных сил, проводят специалисты БУ «Няганская городская поликлиника». А оценивают состояние здоровья призывников члены военно-врачебной комиссии, а именно: терапевт, хирург, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, психиатр. Также в составе комиссии работает стоматолог.

- Каждый специалист врачебной комиссии даёт свою оценку состояния здоровья призывника. Далее, председатель присваивает гражданину категорию здоровья и дает заключение о пригодности к военной службе. В случае, если по результатам проведенных обследований и исследований призывная комиссия не смогла прийти к заключению о степени пригодности призывника, кандидата могут направить на дополнительные диагностические мероприятия, – поясняет Чингис Магомедов, председатель врачебной комиссии.