Югорчанка пыталась подзаработать, но оказалась в руках мошенников Фото: pixabay.com

В дежурную часть по Советскому району обратилась 46-летняя местная жительница и сообщила, что мошенники украли её деньги.

В 2019 году неизвестный мужчина позвонил заявительнице и сообщил, что является представителем компании «Fintrast Trade», деятельность которой основывается на торгах на валютном рынке. Женщина согласилась немного подзаработать, открыла на сайте фирмы личный кабинет, внесла на счет 3 тысячи рублей и начала участвовать в торгах. Но так как югорчанка не смогла разобраться, то перестала заходить на свою страницу.

В начале февраля текущего года на телефон заявительницы позвонила девушка, которая, не называя свою фирму, пояснила, что они занимаются выводом денег той самой обанкротившейся фирмы. Так как у женщины на счету сохранились вложенные деньги, она предложила их вывести. В процессе общения аферисты узнали все персональные данные югорчанки и перевели 50 тысяч рублей с её банковского счета на неизвестный номер. На следующий день женщине вернулись 5 тысяч рублей, и звонивший убедил её, что таким образом деньги будут постепенно возвращаться, если она хочет заработать ещё больше, то необходимо внести более крупную сумму. Взяв кредит, наивная женщина внесла их на свой счёт, деньги также ушли на неизвестный счёт и не вернулись по сей день.

В начале апреля женщине снова начали звонить мошенники с предложениями вывода денег, после чего югорчанка всё таки обратилась в полицию.