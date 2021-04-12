В Лянторе мальчик-пешеход пострадал от невнимательного водителя Фото: ГИБДД России

За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Лянторе 11 апреля на улице Салавата Юлаева 24-летний водитель автомобиля «Мицубиси», сбил несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В аварии 12-летний мальчик получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 22 водителя за управление авто в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медицинского освидетельствования, 9 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 31 водитель наказан за выезд на полосу встречного движения, 69 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным автодорогам региона в тёмное время суток, а пешеходов, в свою очередь, соблюдать ПДД и использовать световозвращающие элементы на верхней одежде и обуви в тёмное время суток.