На подстанциях Югры установили защиту мгновенного действия Фото предоставлено КП

На семь месяцев раньше завершены работы по установке микропроцессорных терминалов на четырех подстанциях в Советском и Кондинском районах Югры. Модернизация энергообъектов повысила надежность электроснабжения Шаимского месторождения, где в 1960 году забил первый фонтан черного золота, давший старт развитию нефтяной промышленности Западной Сибири. Согласно последним данным, за все время существования месторождения здесь было добыто около 300 миллионов тонн углеводородов.

Энергетики «Россети Тюмень» обновили релейную защиту и автоматику, что позволило существенно сократить время реакции на короткие замыкания и минимизировать риски возникновения перебоев с электроснабжением. Современные микропроцессорные терминалы выявляют повреждения на участках лини и оперативно отсоединяют от основной сети. Устройства для защиты высоковольтных линий электропередачи и силовых трансформаторов реагируют мгновенно.

С обновленной системой, предотвращающей нештатные ситуации, оборудование центров питания надежно защищено. Недочеты по вине человека тоже исключены, терминалы оснащены функцией самодиагностики: все дефекты выявляются автоматически, благодаря чему специалисты своевременно получают необходимую информацию.

С 2015 года питающие центры Кондинского и Советского районов ХМАО-ЮГРЫ оснащены 33 аналогичными механизмами. Их модернизация значительно сократила время техобслуживания и ремонта устройств релейной защиты и автоматики. Отметим, что установленные терминалы являются полностью отечественной разработкой, срок службы которых составляет 25 лет.