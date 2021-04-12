Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 апреля 2021 года увеличилось на 59 человек Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 59 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 54 981 случай новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 58 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 192 югорчанина, сняты с наблюдения – 204 898 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 300 человек, всего прошли обследование 1 571 839.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Ханты-Мансийске – 15; Сургуте – 8; Нижневартовске – 8 и Югорске – 6.

Также заболевшие COVID-19 выявлены за прошедший день: в Нягани – 5; Сургутском районе – 3; Мегионе – 3; Нефтеюганске – 2; Когалыме – 2; Радужном – 2; Урае – 1; Советском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 1; Кондинском районе – 1.

В тяжелом состоянии по-прежнему находится 41 пациент, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 787 человек. За выписаны по выздоровлению 32 человека, за весь период пандемии вылечились 53 507 югорчан.