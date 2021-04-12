В Югре арестовали мегионца, который наехал на полицейского Фото: pixabay.com

В Лангепасе стали известны подробности уголовного дела против 31-летнего жителя Мегиона, который 2 апреля сбил полицейского.

Напомним, мы писали ранее, как югорчанин, лишенный прав на управление автомобилем сел за руль "Шевроле" в состоянии алкогольного опьянения. Когда пьяного водителя попытался остановить сотрудник полиции, молодой человек вместо остановки, сбил полицейского и прокатил его на капоте. Несмотря на ситуацию молодой человек продолжил ехать на высокой скорости более километра, а после остановки стал сопротивляться и драться с полицейским.

Мужчине уже предъявлено обвинение по статьям "применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" и "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Сейчас преступник взят под стражу. Так как случай вызвал широкий общественный резонанс по решению Председателя Следственного Комитета РФ расследование дела взяли на контроль в центральном аппарате.

Расследование уголовного дела продолжается.