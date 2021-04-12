Погода в Югре на 12 апреля 2021 года: ночью и утром туман Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 12 апреля: Днём температура воздуха +8,+13 °С, по северу +2,+7°С. Ночью 0,+5 °С. Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром туман. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +8, +10 °С, ночью +1, +3 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с.

В Сургуте: Днём +7 °С, ночью +1 °С, ясно, ветер западный 5-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +6 °С, ночью +1 °С, утром небольшой дождь, ветер западный 5-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +8 °С, ночью 0 °С, ясно, ветер западный 5-7 м/с.

В Когалыме: Днём +5 °С, ночью -1 °С, ясно, ветер западный 6-7 м/с.