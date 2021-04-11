В Югре лед становится менее прочным

Фото: МЧС Югра

Сотрудники МЧС напоминают о том, что при наступлении весны лед рушится стремительно и незаметно для глаз людей. По утрам лед еще кажется прочным, но ближе к вечеру, находясь на водоеме, можно оказаться в водяной ловушке.

Не смотря на опасное положение, любители рыбалки наотрез отказываются понимать, что их хобби может привести к трагедии.

Информация об опасности также относится к тем, кто предпочитает срезать путь, переходя или переезжая через водное пространство. Выезд на лёд на автотранспорте категорически запрещен.

Особое внимание необходимо уделить детской безопасности.

Нужно помнить, что весенний лед под тяжестью проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это время чаще, чем когда-либо, ведет к трагическим последствиям.

Ежегодно, как только начинает повышаться температура воздуха, инспекторы МЧС рекомендуют рыбакам закрыть сезон зимней рыбалки.

Помните, что опасно:

- собираться на льду группами;

- пробивать рядом много лунок;

- ловить рыбу у промоин, как бы хорош клев там ни был.

Отправляясь на рыбалку в этот обманчивый период, необходимо взять с собой прочную веревку длиной 12-15 метров.