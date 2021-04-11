В Югре сотрудники МЧС провели для детей урок в квест-комнате

Фото: МЧС Югра

Пожарные из Нягани провели специальное занятие со школьниками в оборудованной квест-комнате в школе №6.

Обстановка в комната полностью имитирует обстановку среднестатистической квартиры со стандартными бытовыми приборами. Детям дали возможность продемонстрировать свои действия в случае возникновения ЧС: замыкании электропроводки, возникновении пожара, задымлении и других.

В начале мероприятия ученикам предстояло показать свои действия в случае возгорания телевизора. Ребята справились быстро: звонок по номеру спасения 101, сообщение всей необходимой информации диспетчеру и самостоятельная эвакуация из помещения.

Для более правдоподобных условий, огнеборцы приняли решение смоделировать ситуацию, когда пути эвакуации из здания затруднены.

Ученики, согласившиеся поучаствовать в качестве спасаемых, увидели профессиональные действия спасателей, когда те, звеном, по правилам «правой руки», обследовали все помещение. Обнаружив «пострадавших», на них надели специальные маски, чтобы уберечь от «дыма» и вынесли из «опасной зоны».

- Сложно найти человека, а тем более ребенка, который сможет не поддаться панике, находясь в очаге. Такие занятия – помогают смоделировать подобную ситуация, и дать уже не только теоретические знания, но и некую практику, которая закрепит навыки, - подчеркнул начальник Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона Роман Дьяченко.