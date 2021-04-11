Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 апреля 2021 года увеличилось на 61 человека

Масочный режим Фото: Виктория Стеблова

В Югре зарегистрировано за сутки 61 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 54 922 случаев COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксирована пневмония, у 1 человек бессимптомное течение болезни.

Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Ханты-Мансийске– 18; Сургуте – 11; Ханты-Мансийском районе - 9.

Средние показатели: в Сургутском районе – 6; Нижневартовске - 6; Нефтеюганском районе – 4.

В конце списка: в Когалыме – 1; Мегионе – 1; Нягани -1; Радужном - 1; Советском районе - 1; Урае - 1; Югорске -1.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 786 человек. За сутки вылечились ещё 62 человека, за весь период пандемии выздоровели 53 475 югорчанина.