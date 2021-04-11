Инспекторы МЧС провели инструктаж для сотрудников и гостей в центре культуры

Фото: МЧС Югра

Совсем недавно учреждения культуры округа вновь открыли свои двери для гостей и зрителей. В городе Советский в районном центре культуры и досуга «Сибирь» прошло торжественное открытие нового сезона. В связи с этим событием инспекторы пожарной охраны города провели разъяснительную работу в стенах учреждения. Они побеседовали как с коллективом, так и с гостями центра культуры.

Сотрудники МЧС провели инструктаж по изучению действий персонала в случае чрезвычайной ситуации. Также проверили исправность автоматических противопожарных систем и первичных средств пожаротушения.

При входе всем гостям напомнили правила пожарной безопасности, вручили памятки, где указаны действия в случае возникновения пожара в местах с массовым пребыванием людей.

- Учреждения культуры долго находились в состоянии «покоя», - рассказал Денис Александрович. - Мы проводили мероприятия в режиме онлайн, но «живого» зрителя ждали с нетерпением. И, конечно, внимание и помощь пожарных сегодня как нельзя кстати. Все немного отвыкли от общественной жизни, и, что вполне вероятно, соскучившись по представлениям, могли забыть о важных правилах безопасности. Нам очень важно быть уверенными, что системы защиты у нас работоспособны и обеспечивается безопасность людей.