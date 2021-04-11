Погода в Югре на 11 апреля 2021 года: Местами небольшой дождь

Погода весной в Югре Фото: Виктория Стеблова

Метеорологическая обстановка в Югре 11 апреля: ночью переменная облачность. Местами небольшой, в восточных районах умеренный дождь. Ветер от юго-западного до юго-восточного 2-7 м/с. Температура воздуха 0,+5 °С, при прояснении до -5 °С. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха +9,+14 °С, местами +3,+8 °С.

По городу Ханты-Мансийску: ночью переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер от юго-западного до юго-восточного 2-7 м/с. Температура воздуха +1,+3 °С. Днем облачно с прояснениями. Дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха +10,+12 °С.

В этот день на Руси отдавали дань самому любимому в народе дереву — берёзу. Березу считали деревом жизни, здоровья и света.

В этот день люди выходили в берёзовую рощу для того чтобы слушать деревья, а заодно посмотреть не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ.