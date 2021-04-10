В Нягани ученик украл деньги у своего преподавателя. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть поступило заявление от 63-летнего жителя города о том, что с его банковской карты были украдены деньги. Общий ущерб составил 12 тысяч рублей.

Сотрудником уголовного розыска установлен злоумышленник. Им оказался 22-летний житель Тюмени, бывший ученик заявителя. Накануне подозреваемый приехал в Нягань по личным делам и попросил остановиться у своего преподавателя. В квартире злоумышленник заметил банковскую карту.

– Привязав карту к своему телефону и установив онлайн банк, молодой человек совершил хищение 12 тысяч рублей, после чего уехал обратно в Тюмень. Как признается нарушитель, на кражу он решился в виду трудного материального положения, – рассказали в ОМВД России по г. Нягани.

Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.