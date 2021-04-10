Югорчан предупреждают об опасности тонкого льда. Фото - 86.mchs.gov.ru.

Югорчан предупреждают об опасности тонкого льда. Заядлые рыбаки наотрез отказываются понимать, что их хобби может закончиться трагически.

– Информация об опасности водоёмов относится не только к любителям подлёдной рыбалки, так и к тем, кто предпочитает сократить путь, переходя или переезжая через водоём. О выезде на лёд водоёмов на автотранспорте не может быть и речи! Особое внимание родители и педагоги должны уделить детской безопасности и организации детского досуга подальше от водоемов, – отметили в ГУ МЧС по Югре.

Каждый рыболов-зимник должен знать, что прочный, безопасный лёд - это лёд прозрачный, молочный белого цвета лёд вдвое слабее прозрачного. Самый опасный - ноздреватый лёд, образовавшийся из смерзшегося снега. Особенно опасен тонкий лёд, припорошенный снегом.

В этот период лучше не выходить на рыбалку в одиночку. Выходя на лёд, обследуйте его впереди себя пешней. Передвигаясь по весеннему льду, держите ящик на одной лямке. В случае провала от него легче будет освободиться.