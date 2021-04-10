Александр Большунов выиграл Югорский марафон. Скриншот из видео.

Александр Большунов выиграл Югорский лыжный марафон, который прошел в Ханты-Мансийске. Он первым прошел дистанцию в пятьдесят километров свободным стилем с результатом 2 часа 5 минут 23 секунды.

Вторым финишировал Рауль Шакирзянов, а замкнул тройку лучших Никита Поршнев. Среди женщин победительницей стала Татьяна Сорина.

Отметим, Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года в целях популяризации лыжных гонок, привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом, выявления и отбора сильнейших спортсменов в сборную команду Югры. В нем приняли участие почти 3 тысячи человек из разных регионов Российской Федерации, а также гости из стран СНГ.

В этом году в Югорском лыжном марафоне участие приняли 10 спортсменов сборной команды России по лыжным гонкам, завоевавшие медали Чемпионатов мира, Олимпийских игр. Среди них - Николай Зимятов, Александр Завьялов, Александр Легков. Кроме того, в Ханты-Мансийск приехали чемпионы мира Сергей Устюгов и Александр Большунов.

Участники традиционно соревновались в трех дистанциях – 5, 25 и 50 км. В «очной» форме с массовым стартом смогли принять участие лыжники в возрасте до 64 лет, а для спортсменов старше 65 лет марафон впервые прошёл в онлайн-формате.

Напомним, что на недавно прошедшем в Тюмени Чемпионате России по лыжным гонкам "русский медведь", как называют Александра Большунова, завоевал золото во всех гонках, в которых принимал участие. Прославленный лыжник, представляющий Архангельскую область, просто не оставил шансов своим соперникам.

СПРАВКА "КП"

Александр Александрович Большунов – российский лыжник, чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021), трёхкратный обладатель Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира (2018/19, 2019/20, 2020/21). Двукратный победитель и серебряный призёр чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах. Заслуженный мастер спорта России (2018). Универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Большунов приедет в Тюмень на чемпионат России по лыжным гонкам

Спортивное мероприятие пройдет в областной столице с 27 марта по 4 апреля (подробнее)