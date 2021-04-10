В Мегионе торжественно открыли экспозицию «Землянка». Фото - "Официальный Мегион" в ВК.

В Мегионе торжественно открыли экспозицию «Землянка». Она посвящена истории солдатского быта.

Поприветствовал собравшихся глава города Олег Дейнека: «Память о той войне живет в наших сердцах. И будет хранима следующими поколениями, пока есть неравнодушные патриоты, как вы. Спасибо, что проводите такие мероприятия. Это очень важное и нужное дело. Спасибо нашим поисковикам из «Истоков» за ту благородную работу, которую они ведут, участвуя в экспедициях».

Отметим, что здесь представили оружие времен Великой Отечественной войны, бытовые предметы и домашняя утварь. Пополнил экспозицию Вячеслав Качапкин: он передал руководителю мегионского поискового отряда «Истоки» Сергею Кузнецову копии фронтового письма.

– Полевая почта – это очень сильный, мотивирующий стимул для бойцов, и это действительно было так. Боевой дух солдат поднимался именно вот такими письмами-треугольниками, рассказал Вячеслав Качапкин.