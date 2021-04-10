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Общество10 апреля 2021 10:57

Предприятие из Сургута выплатило миллионы рублей долгов по зарплате после проверки прокуратуры

Было возбуждено административное дело
Сергей Швецов
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Предприятие из Сургута выплатило миллионы рублей долгов по зарплате после проверки прокуратуры.

Предприятие из Сургута выплатило миллионы рублей долгов по зарплате после проверки прокуратуры.

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «СвязьСтройМонтаж». Руководство организации имело задолженность по заработной плате перед 40 работниками за февраль 2021 года. Сумма задолженности составила 3,2 млн рублей.

– Прокурор города в адрес руководителя внес представление об устранении нарушений закона. По постановлению в отношении директора общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении «невыплата в установленный срок заработной платы», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В целях восстановления прав граждан на получение вознаграждения за труд прокурор автономного округа объявил руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона. В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.