Педагог из Ханты-Мансийска удостоился почетного звания «Заслуженный учитель РФ». Фото - admhmansy.ru.

Учитель физики школы №4 из Ханты-Мансийска Игорь Кожедеров удостоился почетного звания «Заслуженный учитель РФ». Указ подписал президент России Владимир Путин.

– Меня переполняют эмоции! С одной стороны, для меня неожиданность, что мой скромный труд оценили столь высоко. В то же время я благодарен городу и округу, за то, что выдвинули мою кандидатуру. Эта награда большая честь и накладывает на меня серьёзную ответственность. Я приложу все усилия, чтобы оправдать почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», – поделился Игорь Александрович.

Стоит отметить, что выпускники под его руководством успешно проходят итоговую аттестацию по физике (общая успеваемость 100%) и ежегодно поступают в высшие учебные заведения на специальности физико-математического цикла. Ученики Игоря Александровича участвуют в международных интернет-олимпиадах по физике «Снейл» и «Олимпус», а также становятся лауреатами олимпиады Образовательного центра «Сириус» и участвуют в проектных сессиях в Сочи.