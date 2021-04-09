В Нягани сотрудники полиции и волонтеры навели порядок в доме пенсионеров Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В Нягани сотрудники полиции продолжают участвовать в акции «Неделя добрых дел» совместно волонтерами от Гуманитарного добровольческого корпуса, корпуса «Журавлик» и Союза пенсионеров России. Они провели чистый четверг в домах пожилых инвалидов.

В рамках мероприятия все участники разделились на группы и направились по указанным адресам. Добровольцы помогли пенсионерам навести порядок и помыть окна.

Так, сотрудница полиции оказалась в одной команде с волонтерами Гуманитарного добровольческого корпуса. Им досталась приветливая семейная пара.

- По возможности мы всегда принимает участие в благотворительных акциях. В силу возрастных ограничений пенсионеры не всегда могут сделать бытовые дела, тогда мы приходим на помощь. Сегодня очень быстро справились с поставленной задачей, - поделилась представитель няганской городской полиции Анна Соколова .