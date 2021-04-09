В Нижневартовске будут судить владелицу «резиновой квартиры» Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовске будут судить 35-летнюю горожанку. Она обвиняется в фиктивной регистрации граждан.

- Установлено, что с июля 2019 года по ноябрь 2020 года женщина поставила на регистрационный учет в своей двухкомнатной квартире 11 граждан Российской Федерации. При этом фактически по месту пребывания они никогда не проживали , - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Отметим, что данное преступление наказываются штрафом в размере от 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до трех лет.