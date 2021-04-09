В Сургуте более 20 предприятий расширят возможности использования электроэнергии

Фото: «Россети Тюмень»

Специалисты «Россети Тюмень» подвели итоги работы производственной базы Сургутских электрических сетей за первый квартал 2021 года. В этом году филиал уже заключил 22 контракта на сумму, превышающую 18 миллионов рублей. В ближайшем будущем услугами энергетиков воспользуются нефте- и газодобывающие предприятия, нефтесервисные компании, представители сегмента генерации электроэнергии и производители строительных материалов. Учитывая масштабы, производственная база имеет все шансы стать крупным логистическим центром ХМАО-Югры.

Отметим, что материально-технические ресурсы объекта позволяют вести работы с грузами любой сложности, вплоть до спуска судов на воду. Для этого у филиала есть речной причал, три подъездных железнодорожных пути, склады и открытые железобетонные площадки. Также в арсенале энергетиков более ста единиц спецтехники и мостовой кран грузоподъемностью 250 тонн.

Кроме того, само предприятие активно расширяет портфель нетарифных услуг в своих регионах.

- Наша компания заинтересована в развитии территорий, которые мы обеспечиваем электроэнергией. В экономической столице Югры мы помогаем бизнесу не только надежным электроснабжением, но и логистическими решениями. По итогам 2020 года реальный спрос на мощности сургутской производственной базы в 3,5 раза превысил наши ожидания, - рассказал директор филиала Виталий Мазуров.

Наряду с доступом к логистической инфраструктуре югорскому бизнесу интересны и другие услуги: обслуживание энергетиками сторонних электрических сетей и размещение на энергообъектах компании телекоммуникационного оборудования.

По итогам 2020 года нетарифная выручка компании в ХМАО-Югре превысила 146 миллионов рублей, что на 42 % больше планового показателя.