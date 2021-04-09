Мошенник, представившийся силовиком, выманил у жительницы Нягани более 800 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нягани обратилась 54-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Со слов женщины, она хотела помочь в поимке преступника, но вместо этого лишилась 803 тысяч рублей.

- Было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся генерал-лейтенантом службы безопасности отдела по экономическим преступлениям Курносенко Андреем Анатольевичем. Аферист сообщил, что женщине необходимо проявить свою гражданскую позицию и помочь в поимке мошенников. Для этого необходимо взять кредит в размере 950 тысяч рублей и положить на указанные им номера сотовых телефонов. После одобрения кредита женщине выдали на руки 838 тысяч рублей, которые она перевела через банкомат на указанные «генералом» абонентские номера. В общей сложности потерпевшая совершила более 20 транзакций по 15 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, нажившихся на югорчанке. Также возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.