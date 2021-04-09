В Нижневартовском районе задержали браконьера, убившего медведя Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нижневартовского района задержала браконьера, который убил медведя на запрещенной территории. Все началось с того, что в отделении поступил звонок от частного охранного предприятия, в котором рассказали о случившемся.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался не работающий 58-летний житель Радужного. Гражданин пояснил, что сначала просто катался на снегоходе, а затем увидел следы дикого животного. Отправившись по ним, он догнал медведя, достал ружье и выстрелил, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что у мужчины изъяли оружие, патроны и части туши животного. Разрешения на охоту у него не было.

Сейчас югорчанин обвиняется по ч. 1 ст.258 УК РФ (незаконная охота). Ему грозит до двух лет тюрьмы.