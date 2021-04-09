В Няганя проверили состояние здоровья трудовых коллективов

Фото: Няганская городская поликлиника, соцсеть ВКонтакте

В Нягани специалисты местной поликлиники организовали для сотрудников предприятия «Талспецстрой» День открытых дверей. Работники прошли диагностику организма, а затем, по результатам обследований, получили индивидуальные консультации и рекомендации врачей-специалистов.

Отметим, что серьезных проблем со здоровьем, требующих дополнительных обследований, у няганцев не обнаружили.

- Мы провели анализ состояния здоровья у представителей трех трудовых коллективов, в которых средний возраст сотрудников относительно молодой - до 45 лет. При измерении уровня артериального давления ни в одном из случаев не выявлено показателей, превышающих уровень 160/70. Показатели общего холестерина также достаточно хорошие - не превышающие 4,7 ммоль. В рамках тонометрии у 20 пациентов диагностированы возрастные изменения зрения. Каждому даны индивидуальные рекомендации, - рассказала заведующая отделением профилактики БУ «Няганская городская поликлиника» Алена Шульга.