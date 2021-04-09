В Октябрьском районе задержали двух мужчин, укравших 10 тонн цветного металла Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 68 преступлений, из которых 36 раскрыты по горячим следам.

Так, в Октябрьском районе полицейские установили личности двух мужчин, которые вынесли с территории производственной базы 10 тонн цветного металла. Украденное они сдали в пункт приема-сдачи города Нягани. Ущерб, нанесенный компании, составил 120 тысяч рублей. Отметим, что один из подозреваемых являлся сотрудником предприятия.

Также за прошедшие сутки раскрыты 5 ранее зарегистрированных преступлений, из них: один факт сбыта наркотиков и четыре кражи.

Одно из преступлений случилось в Сургуте, в нем оказался замешан 18-летний молодой человек. Он присвоил себе чужой технопласт в рулонах в количестве 30 штук (300 кв. м.), общей стоимостью порядка 70 тысяч рублей. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли похищенное.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.