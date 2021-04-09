Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 апреля 2021 года увеличилось на 70 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре за сутки зарегистрировано 70 случаев коронавируса в 17 муниципалитетах, с начала пандемии - 54 793. Один человек скончался.

По клинической картине: у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония, у двух пациентов болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 68 случаях, еще по двум югорчанам контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 788 жителей, сняты с наблюдения - 204 287 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 834 жителя региона, всего прошли обследование 1 561 646 человек.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: Ханты-Мансийск16, Сургут - 12; Нижневартовск - 8; Нягань, Мегион и Сургутский район - 5; Югорск и Нефтеюганский район - 3; Радужный, Нефтеюганск, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы - 2; Когалым, Лангепас, Советский, Нижневартовский и Кондинский районы - 1.

Состояние 45 пациентов - тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 786 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 80 человек, за весь период пандемии вылечился 53 341 югорчанин.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 150 человек с COVID-19, из них 1 198 (13,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 623 984. Выздоровевших - 9 662, за весь период - 4 248 700. Умерших - 402, с начала периода - 102 247.