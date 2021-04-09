В Нефтеюганском районе мужчина прыгнул с 20-метрового моста

Фото: СУ СКР России по ХМАО-Югре

Нефтеюганский следственный отдел организовал проверку по факту факту падения мужчины с моста.

- По предварительным данным, 7 апреля около 10:00 утра 45-летний мужчина вышел из служебного автомобиля Нива и прыгнул с моста, расположенного неподалеку от Нефтеюганск. Он приземлился на лед реки Юганская Обь. Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве уточнили, что выясняются все детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, по которым мужчина совершил такой поступок, проверяется версия о семейном конфликте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.