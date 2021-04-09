В Югре будут судить молодого человека, который заживо сжег родную бабушку

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Югре будут судить 23-летнего сургутянина, который заживо сжег родную бабушку. Происшествие случилось 27 июля 2020 года в СОТе «Виктория» города Сургута.

В тот вечер молодой человек находился под действием наркотиков. В какой-то момент он решил поджечь дачный дом, где проживала его 71-летняя бабушка. Для этого он разлил на первом этаже бензин, а затем, дождавшись пока пенсионерка войдет внутрь, поджег строение.

- В результате происшествия потерпевшая, не имея возможности выйти из горящего дома, скончалась от острого отравления угарным газом. Дом, а также находившееся в нем имущество полностью уничтожено огнем. Супругу погибшей причинен ущерб на сумму, превышающую 670 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Не исключено, что мужчину отправят на принудительное лечение. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, он не осознавал, что делает.