«Россети Тюмень» обеспечат электроснабжение образовательного центра мирового уровня в Югре

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» присоединят к своим электросетям Научно-образовательный центр (НОЦ) в Когалыме. Кампус нового поколения предполагает создание инфраструктуры для комфортного обучения, проживания и творческого развития студентов. Проект даст дополнительный импульс развитию Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительный объём инвестиций нефтяников в НОЦ составит 4,5 млрд рублей. Ввод объекта запланирован на 2023 год.

Инвестиционно-привлекательный проект электроснабжения объекта компания «Россети Тюмень» оценивает на сумму более 100 млн рублей. Филиал одного из ведущих инженерных вузов России – Пермского политеха – включит в себя учебный корпус с атриумом, специализированные лаборатории, общественные и спортивные площадки, зоны с арт-объектами и ландшафтный парк. Для технологического присоединения этой инфраструктуры энергетики построят две комплектные трансформаторные подстанции и более 4,5 км воздушной линии электропередачи, а также проложат 500 метров кабельных ЛЭП. В итоге Научно-образовательный центр получит 4,5 МВт мощности.

«Такого рода проекты ценны тем, что объединяют образовательные и научные возможности с прикладными. И все они, что крайне важно, реализуются на производственных площадках», – рассказала о проекте губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Наряду с научно-образовательным центром в Когалыме энергетики «Россети Тюмень» планируют обеспечить энергоснабжением Научно-технологический центр в Сургуте. На базе этой инновационной площадки, в частности, будут проводиться генетические молекулярные исследования и трансфер биотехнологий.

По словам генерального директора «Россети Тюмень» Алексея Солдатенко, реализация подобных задач способствует оживлению наукоемких отраслей. «Мы поддерживаем инициативы, которые формируют технологический фундамент для развития крупнейших компаний ТЭК. «Россети Тюмень» готовы не только обеспечить надежное электроснабжение исследовательских центров, но и участвовать в проектах в качестве отраслевого эксперта – интегратора энергоэффективных решений», – добавил глава энергокомпании