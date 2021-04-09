В Сургуте задержали преступника, который 30 лет скрывался от правосудия

Все это время мужчина жил по поддельным документам Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Сургута задержала преступника, который 30 лет скрывался от правосудия. Все началось с того, что на пороге городской больницы появился мужчина с огнестрельным ранением живота. О случившемся медики незамедлительно сообщили в полицию.

- Оперативники установили, что 31-летний потерпевший повздорил с коллегой по работе, который выстрелил в него из неустановленного оружия. После этого 66-летний злоумышленник скрылся, а раненый сургутянин самостоятельно добрался до медицинского учреждения, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Однако скрыться преступнику не удалось. Правоохранители в кратчайшие сроки нашли место, где прятался подозреваемый, и при содействии росгвардейцев задержали его. Гражданин планировал уехать из Сургута на автомобиле.

- В ходе дальнейшего разбирательства у полицейских возникли сомнения в подлинности документов задержанного. После снятия отпечатков пальцев, сотрудники установили его настоящие данные. Около 30 лет мужчина жил под чужим именем и фамилией, так как в ноябре 1991 года был объявлен в федеральный розыск за вымогательства в городе Красноярске, - добавили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за это - до десяти лет тюрьмы. Кроме того, он также понесет наказание за преступление, совершенное почти 30 лет назад.