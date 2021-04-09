Урайские школьники приняли участие во Всероссийском историческом квесте «Наша Победа»

Фото: Волонтёры Победы. ХМАО-Югра, соцсеть ВКонтакте

Школьники Урая приняли участие во Всероссийском историческом квесте «Наша Победа». Разбившись на семь команд, ребята переместились во времена Великой Отечественной войны, побывали в самых разных точках страны и собрали по фрагментам «Поезд Победы».

Команды выполняли множество заданий, например: назвать город, в котором расположен памятник; разгадать ребусы; собрать медицинскую сумку; разгадать штифт по флажкам; дополнить слоганы и многое другое.

По итогу квеста, команда «Наша Победа» из МБОУ СОШ № 4 набрала 46 баллов и стала победителем.

По словам организаторов, основная цель проведения исторического квеста - привлечь внимание подрастающего поколения к истории страны, а также развитие гражданской сознательности.