Вартовчан приглашают на обрядовый праздник народа ханты «Ворна хатл»

Фото: СОК "Радуга"

Жителей и гостей Нижневартовска приглашают на традиционный обрядовый праздник народа ханты «Ворна хатл» (Вороний день). Он пройдет на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» 10 апреля.

По словам организаторов, участников ждет незабываемый отдых в стиле «Этно» .

В программе мероприятия: катание на оленьих упряжках, национальные игры и спортивные состязания, концерт коренных малочисленных народов Севера, дегустация национальной кухни, мастер-классы, выставка - ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов, уникальная фотоссесия, продажа рыбы, мяса оленя, дикоросов и пушнины, а также традиционный конкурс на лучшее гнездо и костюм Вороны.

Вход свободный. Начала мероприятия в 13:00.