Погода в Югре на 9 апреля: светит солнце

Погода в Югре на 9 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 9 апреля, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 °градуса, при прояснениях -5...-10, днем +7...+12, местами 0...+5 градусов.

Ханты-Мансийск: ясно. Днем +5, ночью +2. Ветер 4-7 м/с.

Сургут: ясно. Днем +4, ночью -2. Ветер 5-8 м/с.

Нижневартовск: ясно. Днем +3, ночью -3. Ветер 5-8 м/с.

Нефтеюганск: ясно. Днем +4, ночью -1. Ветер 5-8 м/с.

Когалым: ясно. Днем +4, ночью -1. Ветер 5-9 м/с.