В Когалыме сотрудники газоспасательной службы МЧС получили рабочий автомобиль

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Когалыме газоспасатели МЧС России получили в распоряжение специализированный автомобиль. Напоминаем, что недавно сотрудники 60-ой пожарно-спасательной части города успешно аттестовались на право ведения газоспасательных работ.

Основная задача этой службы - выявление и контроль утечек ядовитых и горючих газов, обеспечение безопасности людей в газоопасных местах, а также ликвидация аварий, связанных со скоплением газов.

- На этой неделе спасателям в помощь поступила специальная техника - автомобиль газоспасательной службы на базе автомобиля ГАЗ-27057 с прицепом, оснащенным средствами для ликвидации аварийных разливов нефти, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Транспорт укомплектован современным оборудованием для защиты и эффективной работы: мобильный компрессором для подачи сжатого воздуха, шланговый дыхательный аппарат, газоанализаторы, высотное снаряжение и изолирующие костюмы. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в комплектации имеются ковшовые носилки и мешок «Амбу» на взрослого человека, а также аппарат искусственной управляемой вентиляции легких и оксигенотерапии.

Также в фургоне имеется широкий спектр абсорбентовых материалов, впитывающих нефтепродукты с высокой эффективностью сбора нефти.