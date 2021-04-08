Вартовчанин, пытаясь заработать на фондовой бирже, потерял более двух миллионов Фото: Вера Зенина

В полицию Нижневартовска обратился 45-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он хотел заработать на фондовой бирже, а вместо этого лишился более двух миллионов.

- В середине марта потерпевший увидел в социальной сети «ТикТок» всплывающее окно банка «ВТБ», в котором говорилось об инвестировании. Пройдя по ссылке и попав на сайт компании, мужчина оставил заявку для регистрации. Практически сражу ему перезвонил мужчина и представился сотрудником трейдерской компании, далее он разъяснил особенности игры на торговых площадках и сообщил, что для начала работы необходимо внести первый депозит в размере 60 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Еще через несколько минут с потерпевшем связалась девушка, представившаяся менеджером компании «ВТБ». В разговоре она сообщила, что необходимо приобрести акции компании «Microsoft» на тысячу долларов США, после чего заработок составит 300 долларов.

Не заподозрив обмана, мужчина купил акции на указанную сумму и действительно получил обещанный выигрыш. Дальше по указанию девушки потерпевший совершил еще три сделки на общую сумму 4тысяч долларов США, после на его игровом счете появился доход от сделок на 12 тысяч долларов США.

Далее мошенница предложила югорчанину совершать более крупные сделки, чтобы увеличить доход. Для этого на игровом счете должно было находиться не менее 35 тысяч долларов. После данных рекомендаций потерпевший оформил потребительский кредит на 450 тысяч рублей, которые вложил на счет.

На следующий день вартовчанин обнаружил, что доступ в приложение трейдерской компании «Dio Leaf» закрыт, далее ему поступило сообщение о блокировке игрового счета и замораживании денег в сумме 27 тысяч долларов США. Для разблокировки счета необходимо было внести не менее 30тысяч долларов США.

В тот же день мужчина получил под залог своего автомобиля 350 тысяч рублей, еще 400 тысяч занял у знакомых и без промедлений внес на счет. Однако вывести деньги он так и не смог, поскольку личный кабинет в компании «Dio Leaf» остался заблокирован.

Общий ущерб составил 2 миллиона 350 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.