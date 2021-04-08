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Происшествия8 апреля 2021 13:36

Житель Октябрьского района хотел разыграть друзей, но вместо этого остался без денег

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Октябрьского района хотел разыграть друзей, но вместо этого остался без денег

Житель Октябрьского района хотел разыграть друзей, но вместо этого остался без денег

Фото: Вера Зенина

В полицию Октябрьского района обратился 33-летний местный житель. Он хотел разыграть своих друзей, но вместо этого стал жертвой мошенников, лишившись 34 тысяч рублей.

- Потерпевший пояснил, что решил для розыгрыша своих друзей в мессенджере «Telegram» на публичном канале «подмена номера» приобрести аккаунт для приложения «Linphone». Найдя аккаунт, он перешел по ссылке на администратора @xxaker555, с которым договорился о создании аккаунта, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Стоимость создания аккаунта составила 1 200 рублей. Деньги потерпевший перевел на киви кошелек под номером, который ему прислал администратор. Затем мужчина приобрел тарифный план для аккаунта, который стоил 4 500 рублей. После этого он решил подключить безлимитный тариф и сделал еще два перевода на 13 и 17 тысяч рублей.

Через какое-то время югорчанин уточнил у администратора, почему услуга безлимитный тариф до сих пор не доступна, на что послучил ответ, будто деньги переводились на американский сервер и поэтому необходимо перевести еще 34 тысячи рублей. Данное заявление смутило заявителя, и он попросил у администратора личные данные, для подтверждения безопасности своих переводов, но получил отказ.

После этого спустя несколько дней администратор сам вышел на связь с потерпевшим и просил закончить подключение безлимитного тарифа, но мужчина решил, что все это выглядит весьма подозрительно и обратился в полицию.

Криминал