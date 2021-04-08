В Нижневартовскую окружную больницу поступило новое оборудование для лор-отделения

Фото: Нижневартовская окружная больница №2

В Нижневартовскую окружную больницу №2 поступило новое оборудование, предназначенное для оториноларингологического отделения.

Это многофункциональный эндоскопический комплект лечебно-диагностических приборов и инструментов, используемый для диагностики, лечения и хирургических вмешательств при заболеваниях уха, горла и носа. Также сюда входят различные современные устройства: электронный блок управления, система визуализации с набором оптик, электрохирургический нож, силовое оборудование для обработки костной ткани и система его охлаждения.

- Это позволит проводить щадящую обработку костной ткани, а также расширит наши возможности при эндоназальных вмешательствах, которые проводятся на лобных и клиновидных пазухах, решетчатом лабиринте, - рассказал врач-оториноларинголог Максим Манаков.

Отметим, что новый комплекс позволит вдвое увеличить количество хирургических операций, что сократит время ожидания для пациентов.